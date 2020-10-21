Вездеход с кузовом фургона может перемещаться в любых климатических условиях

Редкая модель легендарной "Буханки" выставлена на продажу в одном из интернет-порталов Казахстана. Народный "УАЗик", что удивительно, претерпел кардинальные изменения не в гараже, а на заводе – желающие могут купить культовую модель грузовичка на гусеничном ходу, разработанную на заводе в Нижнем Новгороде.

Название уникального авто – ТТС-34014 "Ветлуга". Такая "Буханка" создана для сурового бездорожья, которое, кстати, довольно распространено в казахстанских степях. А гусеничный вариант создан для осваивания покрытой снегом целины и болотистой местности в любых климатических условиях – даже в Арктике. Машина может двигаться по земле со скоростью в 60 километров в час. Фактически конструкторы создали нечто вроде симбиоза фургона и лодки.

"Ветлуга" выдает 143 лошадиные силы – покупателю предлагается вездеход с механической коробкой передач и девятью местами, включая водительское кресло. Руля, как у стандартного авто, нет – вездеходом нужно управлять с помощью рычагов.

Выставленная на продажу "Ветлуга" выпущена в 2013 году. Любопытно, что пробег у нее довольно символичный – всего 260 км. Примерная стоимость – около 1,4 миллиона рублей.

Ранее в УАЗе решили показать тюнингованный вариант "Буханки", выполненной в матовом кузове. На заводе решили придать "агрессии" фургону.