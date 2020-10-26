Транспорт переживет морозы без проблем при выполнении базовых действий

Медленно, но верно наступает зима: температура уже опускается до минусовых значений. Пора подумать над тем, как подготовить свой автомобиль к зимнему сезону. Конечно, никто не отменял правила замены моторного масла и омывателя с установкой зимней резины, однако есть и ряд не менее важных деталей.

Проверка генератора

Необходимое действие после проверки состояние аккумулятора. Даже при исправности батарея может испытывать недостаток напряжения – современные аккумуляторы выводятся из строя через пять лет эксплуатации. А при минусе на улице техузел может испортиться еще быстрее. Оптимальное напряжение генератора находится в пределах 13,6-14,2 вольта. Если меньше – смело несите генератор в ремонт.

Пыльники и резиновые уплотнители

Осмотрите моторный отсек и резиновые детали, в которых могли образоваться подтеки или дыры. При наличии вздутий или трещин их нужно заменить. Износ резины приводит к утечке охлаждающей жидкости.

Старые свечи

Внимательно испытайте систему зажигания. Бывает и такое, что двигатель не заводится из-за свечей – при холодной погоде топливо не слишком хорошо воспламеняется. Если свечи забиты сажей, их стоит заменить. В противном случае двигатель будет трястись вместе с кузовом, пока не нагреется

Сломанный гидроусилитель

Проверьте уровень масла в рулевом гидроусилителе. Преклонный возраст авто вкупе с большим пробегом вполне может являться причиной снижения уровня масла в гидроусилителе. Чаще всего главным виновником утечки становятся повреждения в шлангах системы из-за сильного давления.

Заклинивающие двери

Осмотрите кузов и салон. Смажьте резинки и уплотнители силиконовым маслом – оно отлично выталкивает воду и закупоривает все трещины, в которых зимой может образоваться лед, блокирующий двери со стеклами. Такую же процедуру рекомендуется выполнить и под капотом с багажником, передает aif.ru.

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