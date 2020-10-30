Водителям напомнили о наказании из-за нового правила по техосмотру

До конца октября автомобилисты должны были оформить диагностические карты

Водителям, машины которых не прошли техосмотр, грозит суровое наказание. Таких могут даже засудить.

Это произойдет, если они станут виновниками аварии. В ночь на 1 ноября полис ОСАГО будет бесполезен при отсутствии диагностической карты.

Страховая компания такого участника ДТП подаст заявление в суд о расторжении договора, и он ответит по закону. Об этом "Известия" узнали от заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова.

ОСАГО без диагностической карты можно было получить с 1 марта и до окончания действия карантинных мер. С того момента техосмотр разрешили пройти в течение одного месяца, но не позднее 31 октября. 

Из-за пандемии коронавируса пункты по проведению ТО не работали. Однако теперь карантинные меря сняты, но большинство водителей по данным страховщиков, так и не оформили диагностические карты. 

Ранее, в России ввели уголовную ответственность за нелегальный технический осмотр. Виновные  будут оштрафованы на 300 тыс. руб. или окладов за два года.

Полина ДОРОЖКИНА

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