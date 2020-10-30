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Водителям, машины которых не прошли техосмотр, грозит суровое наказание. Таких могут даже засудить.
Это произойдет, если они станут виновниками аварии. В ночь на 1 ноября полис ОСАГО будет бесполезен при отсутствии диагностической карты.
Страховая компания такого участника ДТП подаст заявление в суд о расторжении договора, и он ответит по закону. Об этом "Известия" узнали от заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова.
ОСАГО без диагностической карты можно было получить с 1 марта и до окончания действия карантинных мер. С того момента техосмотр разрешили пройти в течение одного месяца, но не позднее 31 октября.
Из-за пандемии коронавируса пункты по проведению ТО не работали. Однако теперь карантинные меря сняты, но большинство водителей по данным страховщиков, так и не оформили диагностические карты.
Ранее, в России ввели уголовную ответственность за нелегальный технический осмотр. Виновные будут оштрафованы на 300 тыс. руб. или окладов за два года.
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