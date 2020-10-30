До конца октября автомобилисты должны были оформить диагностические карты

Водителям, машины которых не прошли техосмотр, грозит суровое наказание. Таких могут даже засудить.

Это произойдет, если они станут виновниками аварии. В ночь на 1 ноября полис ОСАГО будет бесполезен при отсутствии диагностической карты.

Страховая компания такого участника ДТП подаст заявление в суд о расторжении договора, и он ответит по закону. Об этом "Известия" узнали от заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова.

ОСАГО без диагностической карты можно было получить с 1 марта и до окончания действия карантинных мер. С того момента техосмотр разрешили пройти в течение одного месяца, но не позднее 31 октября.

Из-за пандемии коронавируса пункты по проведению ТО не работали. Однако теперь карантинные меря сняты, но большинство водителей по данным страховщиков, так и не оформили диагностические карты.

Ранее, в России ввели уголовную ответственность за нелегальный технический осмотр. Виновные будут оштрафованы на 300 тыс. руб. или окладов за два года.