В России собираются ужесточить правила ремонта и тюнинга машин

Водителей ждет нововвведение. Если они проведут хотя бы малый ремонт автомобиля, а также заменят, к примеру, магнитолу или сигнализацию, то им придется отправиться со своими железными конями на внеплановый техосмотр.

Согласовывать понадобится не только установку порогов, спойлеров, антенн, люков в крыше, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов, но и установку колес большего диаметра, фаркопов, компьютерного оборудования, защитных средств и другого оборудования. После любых изменений авто потребуется отвезти на эвакуаторе на внеочередной ТО, сказано в письме одного из сенаторов, направленном главе Минпрома.

Еще при ремонте автомобилей их владельцам запретят повторно использовать системы тормозные, а также рулевого управления, глушители системы выпуска, ремни и подушки безопасности и т.п., передают "Известия". Пока такие комплектующие еще ставят после восстановительного ремонта.

Предложенные нововведения могут привести к убыткам независимых автосервисов. Если такие поправки будут приняты, автовладельцы станут самостоятельно ремонтировать машины, что, по мнению экспертов, снизит безопасность на дорогах, отмечает URA.RU.

Ранее сообщалось. что водителям, машины которых не прошли техосмотр, грозит суровое наказание. Их могут отдать под суд.