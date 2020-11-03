Внеплановый техосмотр: российских водителей ждет неприятный сюрприз

В России собираются ужесточить правила ремонта и тюнинга машин

Водителей ждет нововвведение. Если они проведут хотя бы малый ремонт автомобиля, а также заменят, к примеру, магнитолу или сигнализацию, то им придется отправиться со своими железными конями на внеплановый техосмотр.

Согласовывать понадобится не только установку порогов, спойлеров, антенн, люков в крыше, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов, но и установку колес большего диаметра, фаркопов, компьютерного оборудования, защитных средств и другого оборудования. После любых изменений авто потребуется отвезти на эвакуаторе на внеочередной ТО, сказано в письме одного из сенаторов, направленном главе Минпрома. 

Еще при ремонте автомобилей их владельцам запретят повторно использовать системы тормозные, а также рулевого управления, глушители системы выпуска, ремни и подушки безопасности и т.п., передают "Известия". Пока такие комплектующие еще ставят после восстановительного ремонта.

Предложенные нововведения могут привести к убыткам независимых автосервисов. Если такие поправки будут приняты, автовладельцы станут самостоятельно ремонтировать машины, что, по мнению экспертов, снизит безопасность на дорогах, отмечает URA.RU.

Ранее сообщалось. что водителям, машины которых не прошли техосмотр, грозит суровое наказание. Их могут отдать под суд.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Андрей
Ответить
Маразм крепчал. Походу они том гд все оптом обнулись.
1
новости партнеров

На суде в Гааге опровергнута версия о причастности "Бука" к гибели "Боинга" MH17

Найденные обломки ракеты могут вообще не иметь отношения к рухнувшему лайнеру

Семеро убитых: в Вене неизвестные расстреляли людей в центре города

По предварительной информации, один из нападавших подорвал себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1097 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей