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Подмосковный Минтранс призвал россиян менять автомобильные шины, ведь становится все прохладнее. Когда температура падает еще больше, то летняя резина теряет эластичность, а езда становится неудобной и опасной.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", с декабря ездить на летних шинах уже будет нельзя. Эксперты советуют выбирать не шипы, а липучки.
Также водителям посоветовали быть осторожными в этот период, снижать скорость у перекрестков и не перестраиваться резко.
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