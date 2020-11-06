"Переобувать" машину стоит при +5°C

Подмосковный Минтранс призвал россиян менять автомобильные шины, ведь становится все прохладнее. Когда температура падает еще больше, то летняя резина теряет эластичность, а езда становится неудобной и опасной.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", с декабря ездить на летних шинах уже будет нельзя. Эксперты советуют выбирать не шипы, а липучки.

Также водителям посоветовали быть осторожными в этот период, снижать скорость у перекрестков и не перестраиваться резко.