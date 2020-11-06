Когда менять летнюю резину на зимнюю: в подмосковном Минтрансе дали ответ

"Переобувать" машину стоит при +5°C

Подмосковный Минтранс призвал россиян менять автомобильные шины, ведь становится все прохладнее. Когда температура падает еще больше, то летняя резина теряет эластичность, а езда становится неудобной и опасной. 

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", с декабря ездить на летних шинах уже будет нельзя. Эксперты советуют выбирать не шипы, а липучки. 

Также водителям посоветовали быть осторожными в этот период, снижать скорость у перекрестков и не перестраиваться резко. 

Полина ИВАНОВА

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