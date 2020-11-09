Нововведение нужно, чтобы уменьшить число жертв и пострадавших в авариях

Для водителей готовят очередные дорожные правила. Их предложили ввести московские власти.

В МВД и правительстве прорабатывают новый порядок. Согласно ему, участники мелких аварий, в которых нет жертв и постадавших, должны уехать с места столкновения и оформлять произошедшее по европротоколу.

Новая инициатива связана с ростом числа погибших из-за наезда на стоящие в ожидании инспекторов ГИБДД машины. В частности, подсчитано, что 40% (более 3 тыс.) ДТП, при которых один автомобиль наезжает на другой, случаются при оформлении ДТП. А на МКАД из-за плотности движения это, по мнению замглавы ЦОДД, вообще закономерно.

В этом году в таких авариях на дорогах столицы погибли 36 человек, что на 24% больше, чем в прошлом. А в Московской области 40 жертв, рост в сравнении с минувшим годом составил 29%.

К концу наступившей недели статистика смертей из-за таких повторных ДТП будет проанализирована. Если количество жертв за это время достигнет 10% от общего числа погибших в подобных авариях, то правила их оформления изменят, пишет "Коммерсант".

Чтобы водители не боялись пользоваться европротоколом, необходимо внести поправки также в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и правила страхования, передает мнение экспертов телеканал "360".

Ранее сообщалось, что российским автолюбителям подготовили неприятный сюрприз. Их обяжут согласовывать любые изменения, проведенные с машинами, – установку новых магнитол порогов, спойлеров, антенн и других.