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Для водителей готовят очередные дорожные правила. Их предложили ввести московские власти.
В МВД и правительстве прорабатывают новый порядок. Согласно ему, участники мелких аварий, в которых нет жертв и постадавших, должны уехать с места столкновения и оформлять произошедшее по европротоколу.
Новая инициатива связана с ростом числа погибших из-за наезда на стоящие в ожидании инспекторов ГИБДД машины. В частности, подсчитано, что 40% (более 3 тыс.) ДТП, при которых один автомобиль наезжает на другой, случаются при оформлении ДТП. А на МКАД из-за плотности движения это, по мнению замглавы ЦОДД, вообще закономерно.
В этом году в таких авариях на дорогах столицы погибли 36 человек, что на 24% больше, чем в прошлом. А в Московской области 40 жертв, рост в сравнении с минувшим годом составил 29%.
К концу наступившей недели статистика смертей из-за таких повторных ДТП будет проанализирована. Если количество жертв за это время достигнет 10% от общего числа погибших в подобных авариях, то правила их оформления изменят, пишет "Коммерсант".
Чтобы водители не боялись пользоваться европротоколом, необходимо внести поправки также в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и правила страхования, передает мнение экспертов телеканал "360".
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