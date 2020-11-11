Компания заявила, что руководствуется законодательством страны, в которой используется ее продукция

Немецкий концерн BMW добавил в навигационные системы автомобилей, которые продаются на территории РФ, возможность загрузить карту, где Крым отображается как территориальная часть России.

Как отмечает источник, для загрузки необходимо зайти на один из сайтов BMW, в котором и будет доступный файл. По словам многочисленных автовладельцев, карту решили переименовать после указанного обновления.

Так, раннее название файла – Road Map Europe EVO 2020-2. Новое обновление называется теперь Road Map Russia EVO 2020-3, где полуостров показан субъектом Российской Федерации.

В пресс-службе немецкого автопроизводителя заявили, что компания постоянно работает над обновлением картографии в навигаторах своих автомобилей в соответствии с региональными или федеральными законами на той территории, где продукцию покупают или эксплуатируют. При желании автовладельцы могут изменить настройки, если водитель решит использовать авто в пределах другого региона, передает "Би-би-си".

Ранее одно из американских СМИ опубликовало карту с распространением COVID-19, где Крым был обозначен частью РФ. В украинском МИД поспешили указать на "ошибку". Представители украинской дипмиссии заявили, что полуостров находится под "оккупацией" России, поэтому опубликованную карту необходимо срочно исправить.