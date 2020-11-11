В нашей стране собираются ввести дополнительные меры для обеспечения безопасности на дорогах

За четыре года в России хотят сократить число жертв ДТП в 3,5 раза. Для этого разрабатывается новый ГОСТ, который вступит в действие в 2021 году. По нему, водителей ждут несколько заметных перемен.

Чтобы обеспечить безопасность пешеходов и сократить число аварий, РосдорНИИ по заказу Министерства транспорта придумал новые способы, которые должны способствовать тому, чтобы сидящие за рулем люди снижали скорость во время движения в определенных местах.

В частности, как сказано в документе, на проезжей части связки из поворотов на прямой трассе, или как их принято называть в "Формуле-1", – шиканы. Также в некоторых местах с помощью зигзагообразной разметки будут сужать дороги по обочинам и ширину полос, информирует "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект стандарта.

Там, где на проезжей части есть нерегулируемые переходы, согласно новому ГОСТу, скорость автомобилей в жилых зонах должна понижаться до 20 км/ч, на двухполосных дорогах – до 30 км/ч , на четырехполосных дорогах и магистральных улицах – до 40 км/час.

Прописаны в проекте и условия применения "конфликтного регулирования", или настройки светофора в момент поворота машин на перекрестке направо и перехода дороги пешеходами в одном цикле. Они будут действовать на дорогах, где явно выражена неравномерность и низкая интенсивность пешеходного потока, отмечает URA.RU.

Ранее стало известно, что в нашей стране планируют изменить порядок оформления ДТП. Согласно ему, участники мелких аварий, в которых нет жертв и пострадавших, должны уехать с места столкновения и оформлять произошедшее по европротоколу.