В России также задумали изменить правила допуска за руль водителей автобусов и троллейбусов

До сих пор в нашей стране, пройдя обучение в автошколе, сдать экзамен на получение водительского удостоверения можно было в 17 лет, но ездить за рулем не раньше, чем исполнится 18. Теперь хотят разрешить управлять машиной и 17-летним.

Эта инициатива созрела в стенах МВД. Из ведомства в правительство отправлен подготовленный Госавтоинспекцией соответствующий законопроект. В нем также прописаны еще несколько изменений, касающихся автомобилистов.

Если документ утвердят, подростку 17 лет от роду можно будет кататься, правда, с условием, что рядом будет сидеть водитель-наставник, у которого есть права категории B. Правила такого вождения и обязанности наставников пока с стадии разработки, отмечает "КоммерсантЪ".

Перемены ожидают также водителей автобусов и троллейбусов. Согласно законопроекту, допускать за руль будут лишь имеющих опыт вождения от одного года, не меньше.

Иностранцам, у которых права категории С или D, полученные на родине, придется обменять их на российские. Сами требования к таким водителям хотят ужесточить. Если ныне им позволено управлять автомобилем с правами, у которых нет срока действия, то в случае вступления в силу новых правил, у них должны быть российские удостоверения сразу после получения вида на жительство в нашей стране или паспорта РФ, передает URA.RU.

Месяц назад в России разработали новые правила дорожного движения. В них были прописаны даже требования по электросамокатов, моноколесам, роликам и другим индивидуальным средствам передвижения.