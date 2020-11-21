Приказ ведомства вступает в силу со следующего года

Российские автовладельцы смогут сами принимать решение об укомплектации автомобильных аптечек с 1 января 2021 года. Соответствующее решение принял Минздрав, о чем стало известно сегодня, 21 ноября.

Согласно приведенным данным, с указанной даты водители будут вправе не приобретать готовые аптечки, а также комплектовать их в соответствии с положениями утвержденного перечня, в который входят маски, перчатки, бинты и прочие предметы по оказанию медицинской помощи, передает РИА "Новости".

В пресс-службе ведомства отметили, что автоаптечки с датой производства и комплектации до 1 января могут поступать в продажу и пользование сроком до окончания 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что с ноября во всех субъектах РФ возможна подача электронного извещения о ДТП на дороге без вызова ГИБДД.