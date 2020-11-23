Глава ГИБДД рассказал о подробных изменениях в экзаменах на права

Инспекторы ГИБДД РФ будут уделять пристальное внимание водительским навыкам в условиях городского трафика, включая дорожные автострады и развязки. Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников, рассказавший о принятых условиях сдачи экзаменов на получение прав, которые теперь предусматривают сокращенную площадку.

Черников отметил, что такие меры позволят дать реальную оценку навыкам будущего водителя, передает МИР24.

Руководитель ведомства также добавил, что расширение дорожных заданий, несмотря на сокращение самой "площадки", позволит инспектору понять степень безопасности самого водителя, отмечает телеканал "360". Низкая квалификация и отсутствие опыта приводят к гибели более 700 водителей в год, пишет РИА "Новости".

Как отмечает источник, нововведения вступают в силу с 1 апреля следующего года.