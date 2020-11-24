Российским водителям скоро начнут выдавать новые права и ПТС

Измененные удостоверения на право управления машиной можно будет получить до 1 января 2025 года

В России введели в действие новые водительские права. Кроме того, внесены дополнения в оформление свидетельств о регистрации автомобилей и паспортов транспортных средств (ПТС). Приказ об этом уже подписан главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Старые удостоверения действительны, согласно указанному в них сроку. Однако их нужно заменить не позже 1 января 2025 года. 

Там сказано, что название документа на право управления машиной теперь будет написано сиреневым цветом тремя строчками на русском, французском и английском языках: "ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ", "PERMIS DE CONDUIRE", "DRIVING LICENCE". И размещен образец его лицевой стороны.

Свидетельства о регистрации автомобиля дополнены сведениями о мощности двигателя (количестве лошадиных сил) и таможенных ограничениях. В приказе указано, как это выглядит.

В ПТС будут внесены данные о максимальной массе автомобиля, также о мощности его двигателя, передает URA.RU, числе мест в нем, таможенных ограничениях и проверках. 

Ранее сообщалось о новых правилах сдачи экзамена на права и их оценке. Нововведения вступят в силу 1 апреля 2021 года .

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Россиянам упростят получение выплат на детей

В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур

На сколько вырастут пенсии неработающих россиян в 2021 году

Подробности раскрыли в Совете Федерации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1189 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей