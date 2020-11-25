МВД предложило изменить условия сдачи экзамена на права

В ведомстве хотят упростить действующий регламент

МВД России предложило сократить перечень ошибок, допускаемых во время получения прав кандидатом, с 17 до 15. Министерство подготовило проект приказа о принятии нового регламента, в котором отменены два пункта.

В действующей версии документа содержится таблица ошибок экзаменуемых, делящихся на три группы. В перечне указывается 17 "грубых" нарушений, за допущение одного из которых экзамен считается несданным, передает URA.RU.

Таким образом, новый проект предусматривает прекращение экзамена при допуске одной ошибки из 15 пунктов, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что в РФ ввели новые водительские права, а также ряд изменений в порядок оформления свидетельства регистрации транспорта и ПТС.

Егор МАЛКОВ

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