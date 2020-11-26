Курс рубля
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Власти запланировали с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на все автомобили, включая специализированную технику. По мнению аналитика Владимира Беспалова, такое решение приведет к повышению стоимости импортных авто.
Согласно приведенным данным, с 2021 года правительство поднимет утильсбор на 25-30%. Официальное объяснение для принятия таких мер – девальвация рубля. Как отмечает РИА "Новости", пока что власти не согласовали формальное решение.
Как считает Беспалов, повышение утиля отразится, прежде всего, на импорте. Однако доля иностранного рынка в России не может похвастаться большой долей – изменения коснутся лишь автомобилей из более высокой ценовой категории. Спрос вряд ли сильно изменится, так как люди с высоким уровнем доходов менее чувствительны к ценовым скачкам, в отличие от остальных граждан.
Эксперт добавил, что массовый рынок станет меняться больше из-за других факторов, к которым относятся покупательские настроения, динамика доходов граждан и общая ситуация в макроэкономике.
Ранее экономист Виталий Калугин заявлял, что в России ожидается повышение импортных товаров – сильнее всего подорожают бытовая техника и автомобили. Причина же заключается в росте инфляции. По прогнозам эксперта, весной 2021 года она перешагнет 4-процентный порог.
С 1 ноября в РФ действует правило маркировки шин, введенное для того, чтобы исключить из авторынка нелегальные поставки транспорта.
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