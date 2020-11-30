Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Аналитик рассказал о курсе валют после смены власти в США
- Курс евро стал ниже 90 рублей
К имеющимся требованиям по экзамену на получение водительских прав добавлено еще несколько. С такой инициативой выступили в МВД.
В предложенный ведомством список вошли 19 пунктов. Ранее несколько из указанных там умений проверяли на площадке. Это были остановка и начало движения на подъеме и на спуске, парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка.
Тот, кто хочет получить права на управление автомобилем, должен уметь проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, а также железнодорожный переезд, обгонять и опережать другие машины, перестраиваться на дороге с двумя и более полосами, разворачиваться в небольшом пространстве или при ограниченной ширине проезжей части, используям движение задним ходом, пишет РИА "Новости" после ознакомления со списком.
У будущих водителей автобусов, согласно новым требованиям, станут проверять навык остановки транспорта в безопасном для посадки и высадки пассажиров месте, отмечает URA.RU.
Ранее сообщалось, что в России скоро начнут выдавать новые водительские права и ПТС. При этом старые нужно заменить не позже 1 января 2025 года.
Однако у этого метода есть свои нюансы
Политик запомнилась россиянам резкими выпадами в адрес Москвы