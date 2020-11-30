В списке необходимых для вождения навыков оказалось 19 пунктов

К имеющимся требованиям по экзамену на получение водительских прав добавлено еще несколько. С такой инициативой выступили в МВД.

В предложенный ведомством список вошли 19 пунктов. Ранее несколько из указанных там умений проверяли на площадке. Это были остановка и начало движения на подъеме и на спуске, парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка.

Тот, кто хочет получить права на управление автомобилем, должен уметь проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, а также железнодорожный переезд, обгонять и опережать другие машины, перестраиваться на дороге с двумя и более полосами, разворачиваться в небольшом пространстве или при ограниченной ширине проезжей части, используям движение задним ходом, пишет РИА "Новости" после ознакомления со списком.

У будущих водителей автобусов, согласно новым требованиям, станут проверять навык остановки транспорта в безопасном для посадки и высадки пассажиров месте, отмечает URA.RU.

Ранее сообщалось, что в России скоро начнут выдавать новые водительские права и ПТС. При этом старые нужно заменить не позже 1 января 2025 года.