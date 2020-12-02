Новые правила вступят в действие 1 апреля 2021 года

Россиянам могут позволить сдавать экзамен на водительские права в 16 лет. С такой инициативой выступило МВД.

Предложение ведомства прописано в проекте. После рассмотрения и утверждения правило вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Желающий сдать экзамен на права 16 – 18 лет, по новым требованиям обязан предоставить подписанное одним из его законных представителей разрешение, отмечает URA.RU. До указанной даты к прохождению такого испытания допускаются 17-летние претенденты, а садиться за руль разрешено не ранее 18 лет.

На днях сообщалось о другом предложении МВД. Оно заключается в том, что во время экзамена сидящего за рулем претендента на получение водительского удостоверения будут заснимать на видео и записывать его высказывания на диктофон.

Ранее стало известно о том, что к имеющимся требованиям по экзамену на права добавили еще 19. Они затронут и автолюбителей, и водителей автобусов.