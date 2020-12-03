В России начали выдавать новые водительские права

Документы старого образца придется заменить

С сегодняшнего дня в нашей стране выдают права на управление транспортным средством модернизированного вида.

Одним из основных новшеств стало то, что на пластике появилась фраза "Водительское удостоверение" еще на двух языках – английском и французском, сообщает "Парламентская газета".

Такой вид документа в значительной степени упростит передвижение россиян за рубежом. Отсутствие пометки на распространенных иностранных языках приводило к серьезным проблемам за границей.  

Российские права оставались непонятными для зарубежных полицейских, а конторы по прокату авто отказывались признавать такой документ дающим право на управление ТС, разъясняет издание URA.RU.

Документы старого образца придется заменить до 1 января 2025 года.

Ранее "Утро.ру" подробно рассказывало, какие перемены ждут автовладельцев. Изменения также коснулись СТС и ПТС.

Ольга ФЕДОРОВА

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