В России начали выдавать новые водительские права

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С сегодняшнего дня в нашей стране выдают права на управление
транспортным средством модернизированного вида.
Одним из основных новшеств стало то, что на пластике появилась фраза "Водительское удостоверение" еще на двух языках – английском и французском, сообщает "Парламентская газета".
Такой вид документа в значительной степени упростит передвижение россиян за рубежом. Отсутствие пометки на распространенных иностранных языках приводило к серьезным проблемам за границей.
Российские права оставались непонятными для зарубежных полицейских, а конторы по прокату авто отказывались признавать такой документ дающим право на управление ТС, разъясняет издание URA.RU.
Документы старого образца придется заменить до 1 января 2025 года.
Ранее "Утро.ру" подробно рассказывало, какие перемены ждут автовладельцев. Изменения также коснулись СТС и ПТС.
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