ГИБДД введут новое условие для лишения водителей СТС

МВД ужесточит контроль за неисправными автомобилями

Министерство внутренних дел готовится к принятию новых изменений в российское законодательство, призванных усилить контроль за неисправными транспортными средствами. При невыполнении ряда требований водитель может лишиться документа о регистрации автомобиля.

Согласно приведенным данным, в случае неисправности тормозной системы и наличия сломанных фар, а также дворников или стоп-сигналов госавтоинспекция даст всего лишь три дня на ремонт автомобиля и проведение повторного техосмотра. Невыполнение требований грозит изъятием свидетельства о регистрации авто, передает URA.ru.

В ведомстве отметили, что изменения в законодательную базу готовятся для реформирования процедуры прохождения технического осмотра автомобилей, отмечает "Коммерсант".

Ранее сообщалось о том, что в России изменили правила регистрации ДТП. В соответствии с новыми правилами необходимое извещение можно оформить в мобильном приложении.

Егор МАЛКОВ

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