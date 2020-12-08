Недобросовестные продавцы могут утаить факт того, что машина находится в залоге

Более 1 млн владельцев авто сталкиваются с тем, что купленный ими подержанный транспорт находит в банковском залоге еще до продажи. Такое заявление сделали в Федеральной нотариальной палате.

В ведомстве отметили, что каждый год в России продают около 5,5 миллиона использованного транспорта. А количество обращений в реестр уведомлений о залоге, который позволяет устроить необходимую проверку движимого имущества, составляет лишь 2,5 млн. Только половине записей говорится об имуществе предприятий.

Если транспорт уже является предметом залога, то ни реестры ГИБДД, ни паспорт ТС не содержат соответствующих записей. А банки, предоставляющие кредиты для покупки автомобиля, совершенно не обязаны изымать паспорт транспортного средства у приобретателя до момента погашения, передает URA.ru.

Таким образом, отмечает нотариальная палата, некоторые продавцы могут с легкостью утаить факт того, что предмет договора купли-продажи находится в залоге во время сделки.

Для проверки авто на предмет нахождения в залоге можно обратиться за соответствующей услугой в онлайн-сервис ведомства, где машину проверят по доступным параметрам, в том числе по VIN-коду. Если машина обнаружена в реестре, то она находится в залоге.

Эксперты НАПКА и БКИ "Эквифакс" заявляли ранее, что объем просрочек по автокредитам в РФ растет уже несколько месяцев подряд.