Налоги на владение автомобилем могут вырасти

В ФНС объяснили способ расчета стоимости нового тарифа

Водители легковых автомобилей, стоимость которых составляет от 3 млн рублей, могут столкнуться с повышением транспортного налога в следующем году. Такое решение власти рассматривают из-за роста стоимости на транспорт.

В ФНС отметили, что налог на машину, стоимость которой превышает 3 миллиона, исчисляется путем умножения мощности двигателя на налоговую ставку, учитывая повышающий коэффициент, определяемый сроком эксплуатации транспорта.

В 2020 году новые машины подскочили в стоимости примерно на 12%. Ожидается, что Минпромторг примет решение после того, как изучит информацию о производителях. Не позднее начала марта нового года министерство должно обновить перечень автомобилей, чья стоимость превышает обозначенную цену, передает РБК.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Запуск российской космической ракеты довел американцев до нервного срыва

В Роскосмосе намекнули на двойные стандарты США

Россия и НАТО проведут первые за 10 лет совместные учения

Маневры пройдут около Пакистана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей