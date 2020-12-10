В ФНС объяснили способ расчета стоимости нового тарифа

Водители легковых автомобилей, стоимость которых составляет от 3 млн рублей, могут столкнуться с повышением транспортного налога в следующем году. Такое решение власти рассматривают из-за роста стоимости на транспорт.

В ФНС отметили, что налог на машину, стоимость которой превышает 3 миллиона, исчисляется путем умножения мощности двигателя на налоговую ставку, учитывая повышающий коэффициент, определяемый сроком эксплуатации транспорта.

В 2020 году новые машины подскочили в стоимости примерно на 12%. Ожидается, что Минпромторг примет решение после того, как изучит информацию о производителях. Не позднее начала марта нового года министерство должно обновить перечень автомобилей, чья стоимость превышает обозначенную цену, передает РБК.