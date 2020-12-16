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2021 году принесет автовладельцам несколько серьезных изменений, затрагивающих правила прохождения техосмотра и сдачу экзамена на получение водительских прав. Подробнее – в материале "Утро.ру".
Новые правила прохождения ТО
МВД России готовится к введению изменений в процедуру прохождения обязательного технического осмотра автомобиля. Так, водителей обяжут проводить фотофиксацию транспорта во время выезда из автосервиса. А уполномоченные органы начнут фиксировать местоположение машины по координатам. От прохождения технического осмотра освободят лишь автомобили, чей срок эксплуатации не превышает 4 лет. При этом владельцы авто возрастом до десяти лет должны проходить ТО один раз за двухлетний период. Ежегодная процедура устанавливается для транспорта с более поздним сроком использования, а также грузовиков до 3,5 тонны, прицепов и полуприцепов, учебного транспорта, новых такси и мотоциклов. С 1 января 2021 года страховщики смогут предъявлять требование о возмещении убытков за несвоевременное прохождение техосмотра.
Неисправность наказуема
В МВД также готовятся к принятию ряда поправок, вносящих изменения в действующие правила дорожного движения. Так, водителям грозит штраф за сломанные фароочистители и устройства, регулирующие угол наклона фар.
Новые правила парковки и допустимая тонировка
С 2021 года понижается допустимая пропускная способность тонировки с 65 до 70%. Но и на этом не все: власти запретят парковку на островках безопасности, пешеходных переходах и островках разграничения транспортных потоков. Водителям автобусов с ремнями безопасности также запретят разгоняться выше 90 км в час.
Упрощение сдачи экзаменов на права
В 2021 году ГИБДД отменяет экзамен на "площадке". В перечень наиболее грубых ошибок для экзаминуемого добавили управление транспортным средством без использования ремня безопасности, наезды на бордюр и трехкратное использование задней передачи во время парковки.
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