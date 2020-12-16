Усложнение техосмотра и новые наказания: какие изменения ждут водителей в 2021 году

Усложнение техосмотра и новые наказания: какие изменения ждут водителей в 2021 году
Фото: Андрей Любимов/АГН Москва
О предстоящих введениях в правила использования транспорта - в материале "Утро.ру"

2021 году принесет автовладельцам несколько серьезных изменений, затрагивающих правила прохождения техосмотра и сдачу экзамена на получение водительских прав. Подробнее – в материале "Утро.ру".

Новые правила прохождения ТО

МВД России готовится к введению изменений в процедуру прохождения обязательного технического осмотра автомобиля. Так, водителей обяжут проводить фотофиксацию транспорта во время выезда из автосервиса. А уполномоченные органы начнут фиксировать местоположение машины по координатам. От прохождения технического осмотра освободят лишь автомобили, чей срок эксплуатации не превышает 4 лет. При этом владельцы авто возрастом до десяти лет должны проходить ТО один раз за двухлетний период. Ежегодная процедура устанавливается для транспорта с более поздним сроком использования, а также грузовиков до 3,5 тонны, прицепов и полуприцепов, учебного транспорта, новых такси и мотоциклов. С 1 января 2021 года страховщики смогут предъявлять требование о возмещении убытков за несвоевременное прохождение техосмотра.

Неисправность наказуема

В МВД также готовятся к принятию ряда поправок, вносящих изменения в действующие правила дорожного движения. Так, водителям грозит штраф за сломанные фароочистители и устройства, регулирующие угол наклона фар.

Новые правила парковки и допустимая тонировка

С 2021 года понижается допустимая пропускная способность тонировки с 65 до 70%. Но и на этом не все: власти запретят парковку на островках безопасности, пешеходных переходах и островках разграничения транспортных потоков. Водителям автобусов с ремнями безопасности также запретят разгоняться выше 90 км в час.

Упрощение сдачи экзаменов на права

В 2021 году ГИБДД отменяет экзамен на "площадке". В перечень наиболее грубых ошибок для экзаминуемого добавили управление транспортным средством без использования ремня безопасности, наезды на бордюр и трехкратное использование задней передачи во время парковки.

Егор МАЛКОВ

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