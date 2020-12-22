Решить проблему помогут сотрудники любой АЗС

Водитель может определить объем залитого топлива на заправке при помощи мерника. Об этом рассказал представитель сети Shell, возглавляющий отдел развития и операционного управления Виталий Маслов.

Специалист отметил, что узнать о количестве оставшегося топлива в баке машины таким образом может каждый водитель – подобная услуга должна быть доступна для автовладельца на любой заправке.

Если у клиента возникла необходимость проверить количество бензина, он может обратиться к персоналу на АЗС с соответствующей просьбой. Сотрудники нальют ему топливо в мерник из любого заправочного пистолета. Полученный уровень топлива должен совпадать с тем, который был использован клиентом при заправке на колонке отмечает URA.ru.

Маслов также поделился комментарием по поводу общепринятого мнения о безопасности бензина Аи-92 из-за меньшего содержания вредных для авто присадок в сравнении с топливом, у которого выше октановое число. По словам эксперта, водителям следует выполнять рекомендации производителей автомобилей. Если конкретная машина требует использования как минимум Аи-95, то не стоит пренебрегать таким правилом и пользоваться бензином с более низким уровнем октана, передает РИА Новости.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян рассказал о возможных последствиях, которые могут наступить после того, как водитель совершил ошибку при выборе бензина для своего автомобиля.