За агрессию на дороге придется дорого заплатить

В 2021 году российских водителей ждут неприятные сюрпризы. Им подготовили новые запреты и строгие наказания, в основном – рублем.

За неожиданное перестраивание во время движения, "шашечки" между рядами и "науку" не пропустившим в виде резкого торможения перед ними придется выложить не менее 5 тыс. рублей. Ужесточать наказание тем, кто повторно сядет за руль пьяным. Такие уже штрафом в 30 тыс. руб. и лишением прав на срок до 2 лет он не отделаются – у них отнимут машины.

Раскошелиться, а то и остаться без прав, придется в том случае, когда водительв течение года повторно сел за руль незарегистрированного автомобиля, ехал на 40 – 80 км/час быстрее, чем позволяют знаки, промчался на запрещенный сигнал светофора. Ужесточено наказание и за пересечение сплошной линии. Поплатится кошельком, уточняют "Известия", и тот, кто не убрал глухую тонировку после первого замечаний сотрудников ГИБДД.

Повторный проезд на красный обойдется в 5 тыс. рублей.Также могут лишить водительского удостоверения на срок от четырех месяцев до полугода, отмечает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" писало об изменениях для автолюбителей в 2021 году. Они касаются правил прохождения техосмотра, наказаний за нарушения и сдачи экзамена на получение водительских прав.