Россиян будут лишать прав из-за новой уловки

Использование нововведения дорого обойдется автомобилистам

Для того, чтобы избежать штрафов, некоторые водители прибегают к хитрости – используют электрические рамки для госномеров, чтобы укрыться от камер. Это устройство отодвигает плашку с номером, из-за чего регистраторы не могут считать данные авто. Однако за такую уловку россиян могут строго наказать, вплоть до лишения прав.

Если гражданина поймают на нарушении, то его может ждать два вида наказаний: штраф, в размере 5 тыс. рублей, либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Автомобильные эксперты указали, что такую ответственность подразумевает ч. 2 ст. 12.2 КоАП – управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение, пишет Autonews. Однако они отмечают, что такое правонарушение может повлечь за собой дополнительную ответственность. Инспектор может признать использование рамки как одним из условий, при котором эксплуатация ТС запрещена. На это повлияет способ установки и подключения устройства.

Юристы же предупреждают, что к лишению прав приводит использование любых средств, позволяющих избежать ответственности за нарушение ПДД.