УАЗ начнет продавать "Патриотов" в США

УАЗ начнет продавать "Патриотов" в США
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Стоимость авто в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов

Внедорожники УАЗ "Патриот" появятся в США в 2021 году. При этом официальным дилером УАЗа стал филиал итальянской компании Bremach Inc. в Соединенных Штатах, которая специализируется на производстве полноприводных спецавтомобилей. 

В США "Патриот" появится под брендом Bremach Taos. При этом внедорожник будет модернизирован под необходимые для допуска к эксплуатации в США стандарты, пишет Fox News. 

Планируется, что сборка будет осуществляться в Калифорнии, а начальная стоимость составит 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Американский "Патриот" получит четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, шестиступенчатую автоматическую коробку передач. 

Также на все внедорожники УАЗ в Штатах будет распространяться гарантия 5 лет или почти 100 тысяч километров, а на трансмиссию гарантия составит 10 лет или более 190 тысяч километров. 

В продажу автомобили поступят в конце 2021 года. Пока компания уже принимает заказы на внедорожники с залогом сто долларов. Также планируется, что после Bremach Taos в продажу поступят УАЗы "Пикап", цена на которые сегодня составит 27 882 долларов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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