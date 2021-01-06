Автомобиль появится на продаже в Штатах в 2021 году

Американские СМИ оценили версию известного внедорожника УАЗ "Патриот", который в скором времени должен появиться на автомобильном рынке Соединенных Штатов под маркой итальянской компании.

Ранее стало известно, что в США в продаже появятся российские "Патриоты", которые начнут продавать под маркой Bremach Taos – итальянской компании, которая занимается сборкой полноприводных авто. Предполагаемым регионом, где должны начать собирать "Патриоты" для американского рынка, должен стать штат Калифорния. Базовая цена внедорожника в минимальной комплектации составляет 26 тыс. долларов (примерно 1,9 млн рублей – прим. Ред.).

Как пишет обозреватель американского журнала MotorTrend, российский внедорожник имеет довольно прочный рамный кузов, а его дизайн можно назвать "коренастым". "Старые" мосты с обоих сторон позволяют автомобилю проходить практически по любому американскому бездорожью.

"На фотографиях можно увидеть огромные просторы неукрашенного, предположительно твердого пластика, отформированного в простые обычные формы", – пишут американские журналисты.

Салон автомобиля же можно назвать "спартанским", так как изначально предполагалось, что его начинка будет аскетичной. Итальянские производители обещают оснастить "Патриот" пневмоподвеской, датчиками слепых зон и дополнительным багажником, который планируют поместить на крышу, передает MotorTrend.

Ранее стало известно, что покупателям УАЗ в Штатах предоставят пятилетнюю гарантию. На трансмиссию гарантийный срок составит десять лет. Модель должна появиться в продаже в автосалонах США уже в конце текущего года.