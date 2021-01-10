В России появился новый штраф для водителей

Максимальное наказание составит до пяти тысяч рублей

В России теперь будут штрафовать тех, кто решит "зайцем" проехаться по платной дороге. Водители легковушек должны будут выложить из своего кармана за такое нарушение полторы тысячи рублей, водители грузовиков и автобусов – пять тысяч рублей. 

Документ федерального закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации. 

Тех, кто оплатит штраф в течение 20 дней, освободят от ответственности, в таком случае дело закроют. Если водитель несколько раз за день пренебрег правилом, а камеры это запечатлели, то его будут привлекать к ответственности лишь за первый раз. 

Полина ИВАНОВА

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