Власти могут лишить прав на полтора года за игнорирование правил вождения

Министерство юстиции планирует внести в российское законодательство ряд норм, в соответствии с которыми водитель может лишиться прав на вождение на длительный срок за совершение трех серьезных нарушений, допущенных лицом в течение года. Ведомство намерено внести необходимые поправки в КоАП.

Согласно приведенным данным, в качестве грубых нарушений усматривается выезд на встречную полосу или проезд на красный сигнал светофора. Предлагаемая мера за подобные нарушения – лишение водительских прав сроком до 1,5 года. Также ведомство выступило за усиление мер против вождения в нетрезвом состоянии до трех лет, если лицо перевозило ребенка.

При этом "накопительная" штрафная система, основанная на фиксации камер, не будет учитывать указанные нарушения. Водители, находящиеся за рулем без ОСАГО, будут штрафоваться ежесуточно камерами – по информации "Коммерсанта", власти считают 24 часа вполне приемлемым сроком для оформления полиса.

Под подобные ограничения также могут попасть и те, кто пользуются средствами индивидуальной мобильности – за нетрезвую езду и столкновения с пешеходами могут быть оштрафованы владельцы электросамокатов, моноколес и прочих устройств.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о нововведениях в российском законодательстве для нарушителей, которые используют электрические рамки для номера автомобиля, чтобы избежать штрафов.