Вступили в действие правила, касающиеся парковок

Водителей ждут новые запреты и наказания. Об этом предупредил адвокат Анатолий Миронов.

Нельзя ставить автомобили у патрубков, к которым подключают пожарные рукава, и на колодцах гидрантов. Это связано с вступлением 2 января в действие Правил противопожарного режима.

Запрещено также парковаться на разметке площадок, которые предназначены для пожарной и другой аварийно-спасательной техники. Оставлять машины на разворотных площадках тоже не следует.

Что касается наказаний, то из правил непонятно, будут ли штрафовать за несоблюдение таких требований. К примеру, за нарушение запрета на стоянку коммерческого транспорта во дворах жилых домов в прошлом году никого рублем не наказали, отметил юрист.

Не понятен также характер этих эти норм – рекомендательные они или запрещающие, – а также, кого конкретно это касается, добавил Миронов в беседе с корреспондентом агентства "Прайм".

Если на парковке нет знаков, информирующих о пожарном оборудовании, наказать водителя за нарушение требований пожарной безопасности нельзя. Ведь ему неизвестно место нахождения пожарного патрубка, пояснил адвокат, передает телеканал "360".



Ранее "Утро.ру" писало о новых штрафах для российских водителей с начала 2021 года. В частности, дорого заплатить придется за агрессию на дороге.