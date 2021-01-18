Ударят по карману: штрафы за отсутствие техосмотра возрастут

В системе прохождения ТО с 1 марта произойдут заметные изменения

Весной российских водителей ждет очередной неприятный сюрприз. Возрастут штрафы за отсутствие техосмотра по новым правилам.

С 1 марта автовладельцам, не имеющим диагностических карт, придется заплатить по 2 тыс. рублей. Полученный в неаккредитованной организации такой документ признают недействительным, а того, кому он выдан, привлекут к уголовной ответственности.

При прохождении технического осмотра машину будут фотографировать при въезде и выезде с сервисной станции. Снимки и адрес места проведения ТО, время начала и окончания проверки транспортного средства, а также данные проведенной диагностики занесут в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО), что ведет МВД.

Если случится ДТП и страховщик докажет, что причина этого – не выявленная при прохождении ТО поломка машины, у автовладельца возникнут проблемы. Его, как сообщили "Известиям" в Российском союзе автостраховщиков, заставят компенсировать ущерб от аварии из своего кармана.

Проходить техосмотр каждый год должны будут автомобили старше десяти лет. Один раз в два года нужно будет диагностировать машины выпущенные четыре-десять лет назад. Новые, которым меньше четырех лет, военные и служебные, а также городской наземный электротранспорт, дорожно-строительная техника, тракторы от ТО будут освобождены, отмечает URA.RU.  

Ранее вступили в действие новые правила, касающиеся парковок. Для водителей ввели новые запреты.

Полина ДОРОЖКИНА

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