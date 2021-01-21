Россиянам предрекли значительный рост цен на транспорт

Россиянам предрекли значительный рост цен на транспорт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подорожают не только новые, но и машины с пробегом

В России существенно вырастут цены на автомобили. К такому мнению пришли эксперты и автодилеры.

Повышение утилизационного сбора на 25% обернется подорожанием, в первую очередь, новых машин, но коснется и автомобилей с пробегом. Впрочем, цены вырастут не на весь вторичный транспорт, по той причине, что в нашей стране они и так довольно высоки, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин. Дилеры считают, что изменения затронут весь рынок - от бюджетного до премиум-сегментов, пишет URA.RU.

Стоит отметить, в пояснительной записке к документу о повышении утилизационного сбора обещают, что изменения не вызовут роста цен на машины. Впрочем, говорится лишь о транспорте российского производства.

Напомним, правительство предложило увеличить утильсбор, чтобы направить вырученные деньги на льготные автокредиты и лизинг, а также скидку на газомоторную технику. Так, базовая ставка для легковушек повысится с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб., а для грузовиков – со 150 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб., сообщает РБК.

Ранее аналитик Владимир Беспалов объяснил, как изменения отразятся на импортных машинах.

Карина СИРАЗОВА

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