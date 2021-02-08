Пункты техосмотров в России оказались под угрозой закрытия

Пункты техосмотров в России оказались под угрозой закрытия
Фото: Felix Vogel/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Операторы не готовы работать по новым правилам прохождения процедуры

Примерно половина пунктов технического осмотра в России не готовы к новым поправкам о порядке прохождения ТО. Такая ситуация может спровоцировать рост стоимости техосмотра, а граждане, проживающие в отдаленных субъектах страны, рискуют остаться без указанных пунктов.

Напомним, весной в РФ вступают в силу поправки в закон о прохождении техосмотра. В частности, теперь в ходе процедуры необходимо осуществлять фотофиксацию автомобиля до и после проведения диагностики. Для этого нужно использовать лишь определенные фотоаппараты, прошедшие проверку в Росстандарте. Съемка должна проводиться на расстоянии не далее 15 метров от самого пункта ТО, передает Ura.ru.

По информации источника, многие операторы оказались не готовы к изменениям, которые вступают в силу уже с 1 марта 2021 года. По словам главы одной из подмосковных сетей пунктов ТО Дениса Фомина, основная часть операторов может повысить стоимость процедуры из-за новых требований правительства, которые предусматривают закупку необходимого оборудования, а треть рискует не пройти аккредитацию.

Специалист также отметил, что закон предусматривает необходимость туалета и канализации на территории пункта. Учитывая то, что нередко процедура проходит в пределах сервисов и боксов, подобная возможность есть не у всех. Сумма требуемых вложений может составить до нескольких миллионов рублей, пишут "Известия".

Ранее россиян предупредили о новых правилах парковки автомобилей.

Егор МАЛКОВ

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