Машины перестанут ввозить с нашу страну из-за повышения сбора на утилизацию

В любой момент автосалоны в России могут прекратить продажу иномарок. Причину этого объяснил один из владельцев такого бизнеса.

Поднялся сбор на утилизацию. В третий раз, как указано в проекте, его коэффициент вырастетна 25%. То есть базовая ставка на легковушки увеличится с 20 до 25 тыс. руб., а на грузовики и прицепы – с 150 до 187,5 тыс. рублей.

Зарубежные машины подорожают не менее чем на 70 тыс. рублей. Поднимутся цены даже на те, что собираются в нашей стране, ведь комплектующие тоже импортные, отметил в разговоре с корреспондентом "Известий" владелец сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

И добавил, что это отразится на покупателях: не каждый будет способен заплатить, и спрос упадет. Ввозить иномарки в Россию после ввода повышенных пошлин будет не выгодно, пишет URA.RU.