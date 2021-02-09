Требования для автовладельцев ужесточат

Для россиян подготовили обновленный перечень по эксплуатации транспорта

Министерство внутренних дел готовит обновления к перечню условий для запрета транспортных средств в России. Так, с 1 июня текущего года водителей обяжут следить не только за типом резины, но и размером шин с дисками.

Указанные показатели должны соответствовать рекомендациям, установленным конкретным автопроизводителем, продукцией которого пользуется владелец. Также МВД запретит управлять транспортным средством с шинами, неподходящими по ряду параметров, в том числе по скорости и несущей способности.

Как отмечает РБК, с 1 июня вступает в силу запрет на использование ремней безопасности с видимыми надрывами на лямке.

Егор МАЛКОВ

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