Водителям подготовили новые правила техосмотра

80 требований затронут почти все детали - от руля до стекол

Автолюбителям придется запоминать новые правила прохождения технического осмотра машин и строго следовать им. Соответствующий официальный документ подготовило Министерство снутренних дел.

Всего 80 требований внесены в федеральный закон о ТО. Они затрагивают рулевое управление, тормоза, фары, двигатель, шины и колеса.

По новым правилам, если стояночный тормоз не блокирует колеса на уклоне, нарушена герметичность трубопроводов или потекла тормозная жидкость, машина не пройдет техосмотр.

Все стекла  должны находиться на местах и быть целы. Разрешаются только небольшие трещины на лобовом, которые не мешают водителю видеть большие повреждения не допустимы.

Также сиденья не оборудованы ремнями безопасности, предусмотренными комплектацией авто, диагностическую карту о прохождении ТО водитель не получит.

В автобусах необходимыми станут контрольные устройства регистрации режима труда и отдыха водителей ( тахографы и другие). Их отсутствие будет считаться нарушением, передает РИА ФАН со ссылкой на ФЗ"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".  

Недавно сообщалось. что пункты техосмотров в России могут закрыться. Они не готовы работать по новым правилам прохождения процедуры. Также стало известно о заметных изменениях в системе прохождения ТО с 1 марта. Штрафы за отсутствие техосмотра по новым правилам возрастут.

Полина ДОРОЖКИНА

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