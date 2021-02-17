Экспериментальный проект советских конструкторов был причиной появления известного автомобиля

Первый переднеприводный автомобиль тольяттинского ВАЗа появился в советские годы еще за несколько лет до легендарной "Копейки". Детище экспериментального советского автомобилестроения и стало прообразом знаменитой украинской "Таврии".

История началась еще в 1968 году, когда ведущий конструктор завода Владимир Соловьев решил устроить для молодых кадров педагогический проект с жесткими условиями: построить в краткие сроки автомобиль с экономной стоимостью производства. Группа специалистов в итоге создала 50-сильный образец объемом 0,9 литра с четырехступенчатой КПП.

От первой "Копейки" образец ВАЗ-Э1101 отличался рядом колесных и тормозных деталей. А в 1972 году выехавшую из экспериментального цеха машину окрестили "Чебурашкой" за объемные фары.

Эксперимент вышел не самым удачным из-за выхлопных газов, которые отравляли воздух водителю в салоне, вечно неисправного спидометра и двигателя с вечно вытекающим маслом. Год спустя автомобиль доработали, увеличив в новой версии мощность мотора до 55 лошадиных сил. Новый "Чебурашка" стал похож на знаменитую "Ниву", прообразом которой и послужил.

Три года спустя "лупоглазого" доработали уже основательнее – новый хэтчбек с названием "Ладога" стал третьим прототипом ВАЗ-Э1101. Именно он и послужил появлению "Таврии".

ВАЗ получил от министерства автомобильной промышленности СССР распоряжение: помочь запорожским коллегам в создании ЗАЗ-1102. Им и отправили "Ладогу". А сам дизайнер Игорь Гальчинский, работавший над вторым прототипом, отправился на завод ЗАЗ.

Как отмечает "За рулем", именно "Чебурашка" и породил "Ниву" с "Таврией", и даже легендарную "восьмерку". Хотя сам "лупоглазый" так и не дошел до массового производства, оставшись экспериментом тольяттинцев.

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