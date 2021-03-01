В обновленный список внесли 83 модели

Минпромторг РФ внес ряд моделей в перечень легкового транспорта, облагаемого налогом на роскошь. Владельцы машин, внесенных ведомством в расширенный список, станут вносить обязательный платеж в увеличенном размере.

Министерство промышленности и торговли пополнило список 87 моделями. Критериями Минпромторга для внесения остаются стоимость транспорта, объем двигателя и срок эксплуатации.

Так, средняя цена авто, присутствующего в списке, остается на уровне 3 млн рублей. Стоимость налога для машины, цена которой остается в пределах 3-5 млн со сроком эксплуатации, не превышающим год, составляет коэффициент 1,5.

Если же ценовой уровень остается в пределах 5-10 млн, то налог высчитывается в двойном размере.

Перечень опубликован на сайте министерства.