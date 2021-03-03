Выпуск автомобилей на рынок может задержаться из-за проблем с микросхемами

Производители электроники для машин оказались в непростом положении. Заводчикам не хватает чипов для модулей, в том числе ЭРА-ГЛОНАСС. Это привело к тому, что производство миллиона машин по всему миру отложат в первом квартале этого года.

Как выяснил "КоммерсантЪ", без этих модулей транспорт на рынок выйти не может – их просто нельзя продавать, в том числе и в России. Дефицит же возник из-за того, что автоконцерны уменьшили объем заказов в 2020-м из-за пандемии коронавируса. Теперь отрасль восстанавливает объемы, но сфера оказалась к этому не готова.

В компании "Глонасс" отметили, что ведут переговоры с автогигантами по переносу сроков поставок. Впрочем, как отмечает телеканал "360", в России пока еще есть запас необходимых элементов, их дефицит еще отразился на отрасли так, как это произошло в других странах.