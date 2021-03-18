С 1 апреля россиянам упростят сдачу экзаменов на права

Изменения коснутся тех, кто готовится к экзаменам на легковой и грузовой транспорт

С 1 апреля в России вступает в силу новый порядок сдачи экзаменов для получения водительских прав. Как отметили в ГИБДД, для россиян отменят "площадку".

Согласно приведенным данным, Госавтоинспекция оценит готовность экзаменуемого лишь в режиме реального дорожного движения. Изменения коснутся тех, кто сдает экзамен на легковой транспорт, грузовики и автобусы.

Прежний формат сохраняется для тех, кто сдает экзамен на мотоциклы.

Полный список изменений в сдаче экзаменов для водителей представлен на официальном сайте ГИБДД.

Егор МАЛКОВ

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