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С 1 апреля в России вступает в силу новый порядок сдачи экзаменов для получения водительских прав. Как отметили в ГИБДД, для россиян отменят "площадку".
Согласно приведенным данным, Госавтоинспекция оценит готовность экзаменуемого лишь в режиме реального дорожного движения. Изменения коснутся тех, кто сдает экзамен на легковой транспорт, грузовики и автобусы.
Прежний формат сохраняется для тех, кто сдает экзамен на мотоциклы.
Полный список изменений в сдаче экзаменов для водителей представлен на официальном сайте ГИБДД.
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