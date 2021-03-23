В России изменятся правила экзамена на водительские права

Теперь будущие автомобилисты не будут сдавать "площадку"

В России правила экзамена на водительские права изменили с 1 апреля. МВД одобрило окончательный документ.

Регламент опубликован на официальном портале правовой информации.  

Теперь ученики будут проверять свои первоначальные навыки вождения сразу на дорогах. Речь идет о тех, кто хочет сидеть за рулем легковушки, грузовика, автобуса или составов транспортных средств. Мотоциклисты все также сначала будут сдавать "площадку".

Ошибки во время экзамена теперь выделят в три группы: за них можно будет получить один, два или три штрафных балла. Серьезные ошибки, за которые экзамен тут же прекратится, теперь оформлены в отдельном блоке. Так, отправится на еще один тест придется за не пристегнутый ремень или мобильный телефон. При этом в машине теперь могут находиться и наблюдатели на случай спорных моментов. 

Полина ИВАНОВА

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