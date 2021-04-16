Однако в России ситуация обратная

Жители Европейского союза стали коллективно отказываться от приобретения российских транспортных средств марки Lada. Только за первые три месяца 2021 года продажи автомобилей обрушились буквально на глазах. По данным экспертов Европейской ассоциации автопроизводителей, покупать российские машины стали почти в полтора раза меньше.



В годовом выражении показатели реализации продукта отечественного автопрома упали на 42,7%. Так, всего за январь, февраль и март текущего года на территории Европейского союза было приобретено всего 323 автомобиля марки Lada. При этом первый месяц весны продемонстрировал падение продаж в размере 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В марте текущего года европейцы отдали предпочтение российскому автомобилю только в 166 случаях.

Впрочем, в качестве некой компенсации продажи машины Lada существенно подскочили на российской территории. Так, в начале апреля текущего года автоконцерн "АвтоВАЗ" отчитался о заметном росте продаж. По сравнению с показателями предыдущего года реализация автомобилей Lada подскочила на 5,4%. В частности, в марте текущего года продажи транспортных средств этой марки увеличились на 3%.

Примечательно, что параллельно с отказом от покупки российских автомобилей, европейцы в целом стали чаще приобретать новые машины. За первые три месяца текущего года общее количество новых автомобилей, проданных на территории Европейского союза, увеличилось на 3,2% до 2,56 миллиона штук, отмечает издание "Эксперт".