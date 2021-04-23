ГИБДД представит вторую редакцию документа

Министерство внутренних дел разработало новый перечень правил поведения на дорогах. Так, весной 2022 года инспекторы начнут штрафовать водителей за шипованные покрышки в теплый сезон, пленочную защиту на фарах и повреждения на бампере. В новый список войдет и регистратор, который мешает обзору, а также неисправность бортового компьютера.

В случае выявления одного из указанных нарушений инспектор оформит протокол в соответствии со статьей 12.5 КоАП, которая предусматривает наказание от 500 рублей до лишения водительских прав. В прошлом году ГИБДД представила первоначальную редакцию нового закона, сейчас ведомство подготовило вторую.

Еще одна причина для штрафа – отсутствие фароочистителя, а также автокорректоров уровня фар. В настоящее время действующая редакция КоАП предусматривает наказание за непроведение замены перегоревших ламп в фарах, передает "Коммерсант".

"Штрафной список" пополнился козырьками против солнца и подушками безопасности – за их отсутствие также предусматривается административное наказание. Туда же вошли и видеорегистраторы, заслоняющие обзор, отмечает телеканал "360". Еще одно основание для оформления протокола – неисправность мотора или автоматической коробки передач, зафиксированные в памяти бортового компьютера, отмечает RT.

Штрафовать водителей будут и за установку стальных конструкций, которые заступают за линию бампера.

Напомним, с 1 апреля в РФ действует упрощенный порядок сдачи экзаменов на права – отменена "площадка". ГАИ оценивает будущего водителя в режиме реального движения на дороге.