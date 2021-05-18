До полумиллиона рублей: водителям напомнили о "летних" штрафах

В теплое время года автолюбителям дорого обойдутся вольности на природе

Летом водителей могут наказать крупными штрафами. Суммы колеблются в пределах до полумиллиона рублей.

Дорого обойдутся автолюбителям в теплое время года некоторые вольности на природе. Поездка на рыбалку, за грибами или на пикник может иметь неприятные последствия.

Ударят по кошельку тех, кто прошуршал колесами железного коня там, где это делать запрещено. Экологическая полиция не дремлет и всякого нарушителя поймает на месте и заставит платить.

Штрафы грозят за разведение костра, сжигание мусора и сухой травы. За это придется выложить от 4 до 5 тыс. рублей.

Раскошелятся и те, кто на машине подобрался чересчур близко к пруду, озеру или реке. За проезд в такие места – "без твердого покрытия дороги" – автолюбитель отдаст 4,5 тыс., человек при должности – от 8 до 12 тыс., юрлицо – не менее 200 тыс, а то и все 400 тыс. рублей.

Чтобы не лишиться приличной суммы, не стоит также на железном коне посещать госзаповедники, национальные, природные и дендрологические парки, госзаказники, памятники природы и ботанические сады. Даже если там нет указаний на то, что они именно такие.

А самые крупные штрафы грозят за несоблюдение правил охраны природы и ее использования. Размер такого наказания – от 1,5 до 5 тыс. руб. для обычного гражданина и 50-500 тыс. для юридического лица, передает Autonews.ru.

Полина ДОРОЖКИНА

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