Опция будет доступна для кемпер-модели

Завод УАЗ принял решение об оснащении народной "Буханки" кондиционером. Такая опция появится лишь в кемпере "Байкал". Как отмечает производитель, климат-контроль появится во всем салоне "дома-вездехода", включая отсек для жилья.

Представители УАЗ заявили, что оснастили модель комбинацией с несколькими системами. Однако водитель сможет управлять жидкостным отоплением, климат-контролем и бензиновым отопителем с помощью единственной панели, на которою установили температурный индикатор.

Пока что информация о цене туристического варианта "Буханки" неизвестна. Тираж будет ограничен. Ожидается, что клиентами модели станут выходцы из Европы.

Новость оптимистично восприняли поклонники УАЗ-452, которые смогли дождаться установки кондиционера для модели, выпущенной с конвейера еще в 1965 году.

"Наконец-то!!! Кондер появился!!!", Хорошо бы еще "автодом" для любителей охоты сделать? Повышенной проходимости, но салон попроще. Возможно? "Черная окантовка фар совсем не смотрится, а так отличная идея и проработка буханки! Хочу себе такую!", Все классно! Но вот цена наверняка будет отпугивать людей", "Эээх, ульяновцы. Уже 21 век на дворе. С "Патриотом" вы молодцы, но и про классику не забывайте!" – пишут в комментариях под публикацией пользователи (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

В прошлом году в Сети появилось объявление о продаже редкой модели "Буханки" – в Казахстане продавец решил распрощаться с моделью на гусеничном ходу, разработанной в Нижнем Новгороде. Цена редкого экземпляра превысила 1,4 миллиона рублей.