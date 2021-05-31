Спустя полвека: новую "Буханку" оснастят климат-контролем

Спустя полвека: новую "Буханку" оснастят климат-контролем
Фото: MIT Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Опция будет доступна для кемпер-модели

Завод УАЗ принял решение об оснащении народной "Буханки" кондиционером. Такая опция появится лишь в кемпере "Байкал". Как отмечает производитель, климат-контроль появится во всем салоне "дома-вездехода", включая отсек для жилья.

Представители УАЗ заявили, что оснастили модель комбинацией с несколькими системами. Однако водитель сможет управлять жидкостным отоплением, климат-контролем и бензиновым отопителем с помощью единственной панели, на которою установили температурный индикатор.

Пока что информация о цене туристического варианта "Буханки" неизвестна. Тираж будет ограничен. Ожидается, что клиентами модели станут выходцы из Европы.

Новость оптимистично восприняли поклонники УАЗ-452, которые смогли дождаться установки кондиционера для модели, выпущенной с конвейера еще в 1965 году.

"Наконец-то!!! Кондер появился!!!", Хорошо бы еще "автодом" для любителей охоты сделать? Повышенной проходимости, но салон попроще. Возможно? "Черная окантовка фар совсем не смотрится, а так отличная идея и проработка буханки! Хочу себе такую!", Все классно! Но вот цена наверняка будет отпугивать людей", "Эээх, ульяновцы. Уже 21 век на дворе. С "Патриотом" вы молодцы, но и про классику не забывайте!" – пишут в комментариях под публикацией пользователи (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

В прошлом году в Сети появилось объявление о продаже редкой модели "Буханки" – в Казахстане продавец решил распрощаться с моделью на гусеничном ходу, разработанной в Нижнем Новгороде. Цена редкого экземпляра превысила 1,4 миллиона рублей.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров заявил об ответе России на недружественные шаги Евросоюза

Страны европейского континента страдают от серьезного кризиса доверия

Что будет с транзитом российского газа через Украину

В Незалежной переживают из-за возможной потери прибыли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей