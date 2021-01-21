Офис будущего: гибридный формат и инновационная архитектура

Иван Гуськов, сооснователь Apollax Space рассказал "Утру.ру" о том, как пандемия изменила запросы компаний к организации корпоративного пространства и что готов предложить рынок, чтобы удовлетворить такой спрос.

Контагиозность коронавируса лежит не только в эпидемиологической плоскости: он проникает в бизнес-процессы и меняет их с той же легкостью, что и процессы живого организма. Переход на дистант и последующий возврат в офисы – только верхушка айсберга. Пристальный взгляд обнаруживает и более глубинные изменения: компании переосмысливают все принципы своего функционирования: административную структуру – от бюрократии к agile; менеджмент – от вертикали к горизонтальным моделям; офисная организация – от классической кабинетной "рассадки" до гибких пространств для командной работы.



Вместе с новыми идеологическими концепциями появляются и конкретные нормативные требования, учитывающие контекст пандемии. Речь о рекомендациях по созданию безопасного рабочего пространства. Некоторые правила – например, сформулированные экспертами одного из крупнейших в мире агентств по трудоустройству Randstad – выглядят порой очень футуристично и даже утопично. Более приземленные, но от того не менее строгие рекомендации предлагает Роспотребнадзор. Их должны соблюдать все работодатели РФ. Так, если проверка установит, что сотрудники нарушают нормы социального дистанцирования, то по статье 20.6.1 КоАП РФ компании грозит штраф на сумму 10-50 тысяч рублей. Если при этом кто-то из них заболеет, штраф увеличится до 500 тысяч.

В таких условиях становится очевидным, что завоевавший мир open space теперь ставит под угрозу не только здоровье сотрудников, но и экономическую стабильность компании. Владельцам и арендаторам приходится задумываться о переформатировании офисных пространств.

Больше личного пространства

Крупные международные и российские работодатели, в офисах которых превалировали пространства открытого типа для одновременной работы до 100 человек, быстро осознали эту проблему. Многие в ИТ-индустрии решили вопрос кардинально: например, DropBox вывел весь персонал на удаленку на постоянной основе, Google же продлил дистанционную работу для 200 тысяч сотрудников до середины 2021 года. Но такие меры подходят далеко не всем. Кроме того, исследование, проведенное SuperJob, показывает, что более половины молодых соискателей все еще предпочитают работать в офисе.

Задача работодателя сегодня – снизить риски распространения инфекций, а для этого нужно следовать правилу: больше личного пространства для каждого, меньше зон, где люди собираются группами. Социальная дистанция должна соблюдаться всегда и везде: при рассадке за столами, встречах в переговорных комнатах, в холлах, коридорах и на лестничных клетках. Некоторые компании решают эту задачу довольно оригинальным способом: например, европейская Cushman&Wakefield добилась сохранения постоянного расстояния от 1,5 метра между сотрудниками благодаря системе разметки на полу, а также специальных маячков для отслеживания положения человека в офисе.

Трекеры передвижения трудно назвать универсальной панацеей (за исключением случаев, когда это устраивает самих сотрудников). Многие компании действуют мягче и просто устанавливают перегородки между рабочими столами или зонами, например, как в офисе EcommPay. Однако никакие перегородки не спасут, если офисные процессы остаются без изменения – то есть сотрудники по-прежнему в полном составе ходят на работу и сидят отделами по кабинетам.

Гибридный офис как инструмент оптимизации

По данным SuperJob, более трети сотрудников на удаленке предпочли бы работать в таком формате и после пандемии. Это отвечает и интересам самих работодателей, которые еще задолго до нынешних событий могли оценить важное преимущество удаленной работы – территориально не ограниченный найм. Возможность нанимать лучших специалистов по миру расширяет компетенции команды, а привлечение специалистов из регионов – экономить на зарплатах. Кроме того, за счет гибридного формата можно сократить накладные офисные расходы – например, Билайн в прошлом году таким образом добился оптимизации соответствующей категории затрат на 25%.

Гибридный офис функционирует без жесткой рассадки и адаптирован для тех процессов, которые лучше проводить в офлайне: стратегические форсайт-сессии, важные переговоры, мозговые штурмы, командные митапы и т.д. Еще до пандемии началась тенденция к оптимизации корпоративных площадей: например, в московском офисе компании Philips рабочих мест на 10-15% меньше, чем сотрудников. В условиях гибридной работы компания может отказаться от половины индивидуальных рабочих мест, распределяя их по принципу предварительного бронирования через цифровые инструменты.

Гибкие пространства и модульный дизайн

Гибридный формат работы требует от офисов многофункциональности, которой позволяют добиться гибкие пространства с модульным дизайном. Уже привычные open space-решения теряют актуальность не только из-за рисков распространения инфекции, но и в связи с повышенным уровнем шума, который негативно сказывается на психологическом состоянии и эффективности работы сотрудников. На их место приходит принцип организации пространства, популярный в коворкингах. Так, участники рынка недвижимости отмечают, что с прошлого года интерес бизнеса к гибким офисам вырос в 10 раз, а количество новых коворкингов в Москве увеличилось в полтора раза.

Преимущество такого офиса заключается в том, что здесь можно объединить все необходимые типы помещений:

● закрытые кабинеты

● переговорные разных размеров – от вместительных до мини-версий

● общие зоны для работы небольших групп.

Такие пространства уже используют мировые и российские ИТ-корпорации вроде Google, Яндекс и Mail Group, крупный бизнес с высокой степенью цифровизации, например, Сбер с его современным офисом для диджитал специалистов, или "Газпромнефть".

В рамках модульного дизайна может быть множество решений – например, подвижные перегородки, с помощью которых можно менять конфигурацию пространства, выделяя или объединяя зоны под конкретные задачи. Так, два небольших помещения, предназначенных для команд из 5-7 человек, легко превращаются в комнату для совещания.

Кроме того, модульный дизайн существенного экономит время на модернизацию офиса. Например, перед нами однажды встала задача в кратчайшие сроки изменить конфигурацию помещения, полностью исключив из нее отдельный кабинет. Благодаря применению мобильных перегородок, на ее выполнение ушел всего один вечер. Утром резиденты приятно удивились, обнаружив на месте кабинета современную лаунж-зону, где можно поработать за чашечкой кофе.

Инновационная архитектура

Развивая тему современного офиса, некоторые компании идут намного дальше отделки в стиле хай-тек или индастриал, или даже модульного дизайна. Сегодня все сильнее укрепляется тренд на необычную инновационную архитектуру, которая заключает в себе сразу несколько смыслов. Ведь здание может нести пользу для жителей городов и природы, например, если все его открытые площади засажены растениями, как в ACROS Fukuoka – японском префектурном международном центре.

Другие игроки вместо строительства новых зданий выбирают стратегию применения нестандартных помещений для нужд компании, что также является проявлением бережного отношения к окружающей среде. Например, один из офисов Google располагается в ангаре Spruce Goose.

Вероятно, пандемия окажет сильное влияние на рынок архитектурных решений для строительства новых офисов. Большое развитие получат такие направления, как безопасность пространства, эргономичность и экологичность, гибкость и возможность зонирования.