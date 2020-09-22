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У главы Адыгеи нашли коронавирус. Его тест дал положительный результат. Об этом рассказал сам Мурат Кумпилов.
Руководитель республики принял решение работать удаленно. В соцсети он написал о неплохом самочувствии. И добавил, что заболел в легкой форме.
В заключение глава Адыгеи призвал всех беречься.
Подписчики в ответ пожелали ему как можно скорее поправиться, крепкого здоровья и чтобы его недуг прошел легко.
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