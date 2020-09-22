Больше всего заболевших в Америке

С 14 по 20 сентября количество инфицированных коронавирусом в мире установило трагический рекорд. Об этом сообщила Всемирная огранизация здравоохранения.

За прошлую неделю выявлено почти 1998897 млн случаев заражения COVID-19. Это на 6% больше, чем за семидневку до этого (7-13 сентября), отметили в ВОЗ.

Скончались 36764 заболевших. Умерших от коронавируса стало на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 950 тысяч, указывает "МИР24".

Тяжелее всего обстоят дела в Северной и Южной Америке. Там заражений оказалось на 38% больше, чем неделей ранее, зато число жертв коронавируса сократилось на 22%.

Больше всего скончавшихся от COVID-19 за минувшую неделю – 8 с лишним тысяч человек – обнаружено в Индии. Затем следуют в США, там инфекцию подхватили свыше 5,6 тысячи, а в Бразилия – почти 5,3 тысячи.

В марте Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией.



