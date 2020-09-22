Глава РФ отметил, что Москва сталкивается с такими просьбами

Москва готова предоставить вакцину против коронавируса "Спутник V" на бесплатной основе для работников Организации Объединенных Наций. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблее ООН.

Российский лидер отметил, что пандемия затронула здоровье персонала ООН, работающего не только в главном штабе, но и региональных подразделениях. РФ готова оказать содействие в виде квалифицированной помощи, в том числе предоставить вакцину, которую желающие могут использовать в добровольном порядке.

Глава РФ напомнил, что соответствующие обращения постоянно поступают от ООН в адрес Москвы, которая не останется безучастной к просьбам, передает RT.

О регистрации российской вакцины против коронавируса стало известно в конце лета. Российский лидер тогда отметил, что процедура прошла в полном соответствии с действующим законодательством РФ.

Подробная информация о выступлении президента России доступна по ссылке.