От COVID-19 умерли за сутки 150 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом в России. Так, за сутки число новых случаев заражения инфекцией из Китая составило 6 431. Всего врачи подтвердили диагноз у 1 122 241 человек.

В Москве за сутки COVID-19 нашли у 970 жителей. Следом идет Московская область, где коронавирус обнаружили у 215 россиян. В Санкт-Петербурге заразились 208 человек.

Умерли от инфекции из Китая за сутки 150 человек. Всего эпидемия унесла жизни 19 799 россиян.

За сутки выздоровели 5 750 человек. За все время болезнь смогли победить 923 699 жителей страны.

Накануне ВОЗ заявила о том, что за прошедшую неделю в мире был установлен рекорд по числу зараженных. При этом вакцина против COVID-19 уже в этом месяце появится в аптеках страны.