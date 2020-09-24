Власти Москвы порекомендовали крупным предприятиям перейти на удаленку

продолжениеВ Москве могут снова ввести карантин: кого это коснется
В столице опасаются роста заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин направил крупнейшим городским компаниям письмо, в котором содержатся рекомендации о переводе части штата на удаленный формат работы. Такое заявление сделал первый заместитель главы пресс-службы мэрии Борис Булай.

По словам официального представителя городских властей, такая мера обусловлена стремлением главы столицы обеспечить сведение контактов между людьми к минимуму, передает РИА "Новости".

В оперштабе также отметили, что рекомендации направили гендиректорам организаций. Речь идет о Сбербанке, "Яндексе" и "Ростехе", а также остальных компаниях.

В письме главы города отмечается, что его просьба связана с предстоящей сезонной эпидемией, а также ухудшением эпидситуации в Москве по COVID-19. Также градоначальник напомнил, что "удаленка" во время пандемии стала одним из важнейших факторов положительной динамики заболевания, сообщает РБК.

По последним данным, в Москве выявлено более тысячи заболевших за прошедшие сутки.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей